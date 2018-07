18.000 bezoekers voor vierde editie van elektrofestival Paradise City DBJ

01 juli 2018

18u50

Bron: Belga 0 Festivals De vierde editie van het driedaagse elektrofestival Paradise City in Perk (Steenokkerzeel), dat vanavond afsluit met de Franse top-dj Laurent Garnier, heeft volgens de organisatie meer dan 18.000 bezoekers over de vloer gekregen. Dat zijn er circa 5.500 meer dan vorig jaar.

Op de line-up van het festival, dat in het teken staat van elektromuziek, maar ook house, techno en disco programmeert, stonden een 50-tal dj's en muziekgroepen. "We zijn heel tevreden. Zowel met de vele muzikale hoogtepunten tijdens deze editie, het mooie weer als het feit dat het aantal bezoekers voor ons festival jaar na jaar gestaag groeit", aldus Gilles De Decker. Als beste momenten verwijst hij naar de optredens op vrijdag van Joris Voorn, Jennifer Cardini en Trance Wax en op zaterdag van Omar Souleyman, Hendrix Schwarz en Konstantin Sibold, een dj die al voor de vierde keer aantrad op Paradise City. Vandaag is het vooral uitkijken naar toppers als Laurent Garnier en Kink.

Groen festival

Om de bezoekers te beschermen tegen de warmte hadden de organisatoren heel wat maatregelen genomen zoals het uitdelen van gratis water en zonnecrème. De vele bomen in het festivalpark bieden overigens de nodige schaduw.

Paradise City is een zeer ecologisch festival dat er alles aan doet om zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te beperken. Zo werken alle generatoren op biobrandstof, draait de camping op zonne-energie, worden achtergelaten spullen zoals tenten gerecycleerd, sigarettenpeuken verwerkt tot kunststof... Het festival compenseert zijn resterende CO2-uitstoot volledig door efficiënte houtkachels aan te kopen voor Oegandese gezinnen. Vorig jaar kreeg het nog de 'Highly Commended Award'.