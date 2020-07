15.000 bezoekers voor zomerbar Rock Werchter MVO

28 juli 2020

07u28 0 Festivals Het zit erop voor de zomerbar van Rock Werchter. Na 36 concerten, 2 comedy nights en één liveshow op tv klokte men af op 15.000 bezoekers.

Maar liefst 37 lokale verenigingen en hun ongeveer 1300 medewerkers waren aan de slag in de zomerbar. Zij stonden in voor onder andere het vlot verloop aan de bar, de bediening van drank en eten, de warme ontvangst en begeleiding parking.

De zomerbar bood ook even perspectief voor de optredende artiesten en hun crew, voor productionele medewerkers, voor techniekers, voor boekingsagenten, voor cateraars, voor event security. “Een succes? Jazeker”, zo klinkt het bij de organisatie. “Maar dat moet wel gerelativeerd worden. We leven in bijzondere tijden. Tot nu konden in openlucht events plaatsvinden tot 400 personen en dit onder heel strikte voorwaarden. De zomerbar was goed voor even maar is geen rendabel model. Enkel met de hulp van sponsors en suppliers, met de steun van de gemeente, dankzij de inzet van zovele medewerkers kon dit gerealiseerd worden. Het is en blijft een zomer zonder festivals en concerten. De livemuzieksector en de eventsector bloeden. Het zijn tijden van lege agenda’s, tijdelijke werklozen, groot omzetverlies.”

De opbrengsten van de Rock Werchter merchandise verkoop en van de zomerbar worden overgemaakt aan LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de Belgische livemuzieksector. LIVE2020 wil een duwtje in de rug geven. Aan wie het financieel heel zwaar heeft. Maar ook wil het fonds de relance ondersteunen. Wij vinden het belangrijk een steentje te kunnen bijdragen aan LIVE2020.

Nu is het wachten op volgend jaar voor een échte editie van Rock Werchter, van 1 tot 4 juli. Een eerste reeks namen voor 2021 is al aangekondigd: Pearl Jam, Gorillaz, Twenty One Pilots, Pixies, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Nothing But Thieves, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Black Pumas, girl in red, The Dead South en Boy Pablo. Meer namen volgen binnenkort. Tickets voor Rock Werchter 2021 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.