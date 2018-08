"Weg partytent, weg Travis Scott. Wat een sombere dag" Redactie

18 augustus 2018

00u00 0 Festivals Negen 18-jarige vriendinnen, pas afgestudeerd in de Latijnse, trekken naar Pukkelpop. Wat geeft dat? Op dag één en twee nog een fris en fruitig zicht, al begon de vermoeidheid gisteren op dag drie zichtbaar te worden.

"Het is een mindere dag. Travis Scott heeft zijn optreden op de Main Stage geannuleerd en die wilden we écht zien", klinkt het in mineur. En dan is hun partytent op de camping ook nog gaan vliegen tijdens het onweer van donderdag op vrijdag. "De palen zijn op onze tenten gevlogen, we geraakten er amper nog uit. Geen oog hebben we dichtgedaan, nu zijn we wel een beetje moe." Maar hé, vriendinnen sleuren elkaar door alles heen, nietwaar? "Sowieso. Enkele pintjes - lees: gemiddeld 3 liter per meisje, per dag - Oscar andThe Wolf en raven bij Charlotte de Witte, die in de plaats van Travis Scott komt, en alles komt goed."