'Vokke' is 60 en gaat naar zijn eerste festival. Gelukkig heeft hij dochter Linde Merckpoel mee

Special guest dit jaar op Rock Werchter: Mark Merckpoel. Hij is de 'vokke' van StuBru-spring-in't-veld Linde Merckpoel en is op z'n zestigste nog nooit naar een festival geweest. En dus sloegen vader en dochter gisteren samen hun tent op. "Van mij mag hij zich bedrinken, als hij maar z'n gsm bij zich heeft."

Haar vrolijke karakter heeft Linde Merckpoel van geen vreemden. Na een uur dartelde vader/'vokke' Mark Merckpoel gisteren al rond op camping 'The Hive' als was hij een habitué die ook op de 45ste editie van de rockhoogmis niet kon ontbreken. Dat is niet zo. Tot gisteren was vokke nog nooit op een festival geweest. Er is voor alles een eerste keer, dus deed dochter Linde hem voor z'n zestigste verjaardag een combiticket plus kampeerervaring cadeau. En wellicht ook five minutes of fame, want het olijke duo van vader met grappig brilletje en een uit de kluiten gewassen snor onder een strooien hoed en de roodharige zotte muts als dochter zal bekijks hebben de volgende dagen.

Festivalgangers die het spelletje 'waar is vokke?' willen spelen, hebben trouwens het meeste kans bij The Vaccines, Ben Howard en Queens of the Stone Age. Want vokke mag tussen al dat jeugdig geweld misschien wel een atypische festivalganger lijken, hij deelt wel hun muzieksmaak. "Ik luister veel naar Studio Brussel en naar Klara. Maar op een festival ben ik nog nooit geweest, nee. Ik moet zeggen: ik heb mijn ogen al de kost gegeven. Groot dat zo'n spel is, zeg! En dan heb ik alleen nog maar de camping gezien. In 't begin dacht ik: 'wat vraagt ons Lindeke mij nu?' Maar nu het zover is, ben ik eigenlijk eens 'curieus' om te zien hoe dat jonge volkje zich uitleeft. Blijkbaar is dat wederzijds, want daarnet aan de toiletten begonnen er al een hoop jongedames in koor vokke op mij te roepen. Plezant, hé?"

Worstelen met de tent

De tent rechtop krijgen was wat minder aangenaam. Van: "My god. Ze staat toch recht? Ik was vergeten wat voor een irritante perfectionist gij waart, vokke." Tot: "Ziet maar dat gij niet op uwe vinger klopt, Lindeke." Badend in het zweet kregen pa en dochter hun nogal uit de kluiten gewassen 'tentje' in precies 46 minuten rechtgezet. Het moet gezegd dat ze stevig stond en niet de bomen in vloog zoals een aanpalend exemplaar. "Daarom alleen al is het goed dat vokke erbij is, want alleen had ik zo'n ding nooit omhoog gekregen", geeft Linde toe. "Mijn broer Lander werkt op de Lokerse Feesten en ik ben al jaren voor Studio Brussel op Rock Werchter aan de slag, dus ik vond het eigenlijk gewoon de hoogste tijd dat 'vokke' ook eens kwam kijken. En als hij toch komt, dan meteen een 'hardcore festivalervaring' bij de échten, in zo'n warme tent. Hij snurkt tegen de sterren op, maar ik heb m'n oordopjes mee. Hopelijk de rest hier ook."

Zwanworstjes als ontbijt

De festivalmaagd kreeg van z'n dochter maar één regel opgelegd: een fatsoenlijke broek dragen. "Vokke draagt gewoonlijk van die ultrakorte shortjes. Ik ook, maar ik ben een meisje. Voor op Werchter heb ik toch liever dat hij zich wat aan de zedige kniehoogte houdt. Voor de rest: geen regels. Hij mag zich bedrinken op de wei: ik zal wel een oogje in 't zeil houden. En hij moet z'n gsm wel bij zich hebben voor wanneer ik 'm kwijt ben. In ruil zal ik vokke meenemen naar de backstage, waar hij de artiesten kan ontmoeten."

Vokke Mark was jarenlang fotograaf in Eksaarde bij Lokeren, maar runt nu samen met zijn vrouw Lieve een B&B in de Franse Tarn-et-Garonne. Aan veel gastronomie hoeft hij zich de volgende dagen niet te verwachten. "Lindeke zegt dat ze zwanworsten als ontbijt heeft voorzien. Ach ja, dat zal ook wel smaken. Ik laat alles op mij afkomen. We gaan ons hier amuseren. Alleen voor de hitte moet ik opletten en dat ze mij hier niet te veel pinten voorzetten." Wat als dochterlief straks opeens de man van haar leven tegen het lijf loopt? Moet vokke dan op hotel? "Als dat écht de man van mijn leven is dan zal hij wel begrijpen dat zo'n vader-dochtermoment te schoon is om te verstoren en dan mag hij mij gewoon maandag eens bellen."