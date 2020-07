‘Tomorrowand’-bezieler Michiel Beers pareert kritiek op betalende digitale editie: “We kunnen niet anders” Isabelle Deridder

21u35 0 Festivals Nog 48 uur en Tomorrowland 2020 gaat van start. Geen editie met bonkende beats in Boom, wel een digitaal 3D-concept dat je vanuit je luie zetel kan beleven. Dat zoiets ook geld kost, stoot heel wat feestvierders echter tegen de borst. “We kunnen niet anders”, verduidelijkte organisator Michiel Beers voor het eerst zijn beslissing.

Een dagticket voor € 12,50 en een weekendticket voor € 20. Toegegeven: zo goedkoop was Tomorrowland nog nooit. En toch is er - sinds de digitale editie van 2020 midden mei werd aangekondigd - gemor bij de people of tomorrow. Een heel aantal vindt het immers niet kunnen dat de organisatie geld vraagt voor iets dat volgens hen niet veel meer is dan een veredelde livestream. Kritiek waar ‘Tomorrowland’-organisator Michiel Beers nu ook persoonlijk op heeft grereageerd. Tijdens een Zoom-persconferentie aan de vooravond van de digitale editie, nam de bezieler voor eerst zelf het woord. “Dit was eenvoudigweg niet mogelijk voor dit project. Dit is een miljoeneninvestering om het op dit niveau te brengen. En we doen het dan ook nog eens op een moment waarop onze bankrekening er het slechtst uitziet in jaren. Maar we wilden, binnen de mate van het mogelijke, wel de ultieme ‘Tomorrowland’-ervaring creëren. Dat kost veel geld. Je kan het vergelijken met het maken van een Hollywoodprent. Ik denk dat we een prijs vragen die meer dan fair is. En ik ben er ook zeker van dat we de verwachtingen van mensen gaan overtreffen.”

“We zijn hier al sinds mei 24/7 mee bezig om dit waanzinnige, digitale project in goede banen te leiden”, aldus Beers nog. “Midden april kregen we het bericht dat Tomorrowland - door de coronacrisis - niet mocht doorgaan. Normaal gesproken krijgen we 400.000 mensen van over de hele wereld over de vloer. Zowel voor hen, de dj’s als voor ons is het festival iedere keer het hoogtepunt van ons jaar. We vonden dan ook dat we iets moesten bedenken waarmee we de mensen thuis een zelfde festivalgevoel konden geven. Dat is dan ‘Tomorrowland Around The World’ geworden. We hadden niet veel tijd om dit op poten te zetten, maar dankzij een team van 200 gepassioneerde mensen is dit wel gelukt.”

Tomorrowland Around the World vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 juli. Info en tickets via tomorrowland.com.