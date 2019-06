“Overleg over terugbetaling tickets” ADN

28 juni 2019

19u32

Bron: Eigen berichtgeving 1 Festivals Dikke pech voor de festivalgangers die tickets hadden voor Vestiville in Lommel, want het festival is volledig afgeblazen. De organisatie liet wel weten dat het de tickets wil terugbetalen, al is er nog overleg met de partners. Bezoekers hebben recht op terugbetaling, beklemtoont Test-Aankoop. Tot en met service- of administratiekosten.

“De organisatie zal Festicket en Eventbrite opdracht geven alle tickets aan de bezoekers terug te betalen”, schreef Vestiville vanmiddag via het officiële Twitteraccount. Later op de avond klonk het wel even anders. “De organisatie zal nu met hun officiële partners overleggen over een terugbetaling”, klonk het in een tweet. De eerste communicatie werd verwijderd.

Festivalgangers kunnen volgens Test-Aankoop sowieso een schadevergoeding eisen. “De overeenkomst om tegen betaling van de ticketprijs een dienst te leveren, is hier uitgevoerd”, stelt woordvoerder Simon November. “De benadeelden moeten dus schadevergoeding eisen: de terugbetaling van de tickets en in principe ook de service- en boekingskosten. Daar hebben ze, zoals bepaald in het burgerlijk wetboek, gewoonweg recht op. Desnoods dwingen ze die terugbetaling via de vrederechter af.” Test-Aankoop bekijkt nog of het een ‘collectieve rechtsvordering’, waarbij alle benadeelden zich kunnen groeperen, zal instellen.

Een dagticket voor Vestiville kostte 78,85 euro, een weekendticket 202,60 euro.

The organisation will now consult with their official partners about a refund. VestiVille(@ VestiVille) link

.@Testaankoop raadt bezoekers #Vestiville zeker aan om terugbetaling van ticket te vragen. Aarzel niet ons te contacteren bij problemen op 02/892.37.05 of raadpleeg https://t.co/sEjurbphUF ! Test Aankoop(@ Testaankoop) link