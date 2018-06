'Oscar' is de Max: Colombie pakt Werchter Boutique vollédig in Oscar and The Wolf doet het bijna nog beter dan Bruno Mars Melissa Van Ostaeyen

16 juni 2018

22u46

Bron: Eigen berichtgeving 6 Festivals "Zie hem gaan!", "Die blik alleen al!" en "Oh my God, ik kan het niet aan!": het is slechts een kleine selectie van de uitroepen die losbarsten wanneer Oscar and the Wolf the podium opstapt. Als we zeggen dat 'Oscar' de Max is, hebben we het niet enkel over de meeslepende performance, maar ook vooral over Max Colombie (27), nu al een fenomeen dat zijn muziek overstijgt.

De eerste noten van zijn grote hit 'The Game' doen de sfeer al losbarsten. Maar wie Colombie er niet bij heeft zien staan in zijn van kop tot teen fonkelende outfit en bling-ketting - waarmee hij zijn voorganger Jessie J volledig uit-glittert - heeft niet de volledige ervaring mee.

Zijn soepele, soms ietwat suggestieve danspasjes doen de eerste vijf rijen vanaf minuut één al in zwijm vallen, en dan had hij zijn zonnebril nog niet afgezet. Die blik: uitdagend en strak in de camera gericht, doen hem meer dan ooit lijken op een wolf die van plan is zijn prooi te verorberen. 45.000 man in één oogopslag omgetoverd tot makke schapen die als een kudde zijn directies opvolgen: handen omhoog, springen in de lucht, hartjes maken boven het hoofd,... een nieuwe 'king of emo' in een modern jasje.

Zwepende glam-pop wordt aangevuld met nieuwe interpretaties van trance. Dat laatste is meteen ook het perfecte woord om zijn toeschouwers te beschrijven: veel show moest Oscar and the Wolf niet verkopen om zijn punt te maken. De meeste artiesten konden dat ook niet: alle apparatuur was al gereserveerd voor de afsluiter van de avond. Toen er midden in de voorstelling dan toch een kanon met vijf snippers vuurwerk ontplofte, brak er een extase uit die haast disproportioneel leek. Nog meer sensatie? Men kon het gewoon niét aan.

Opvallend, want uiteindelijk was dit niet bepaald zíjn weide vandaag. Statistisch gezien was de kans groot om als voorlaatste act de meeste plaatsen vlak voor het podium te verliezen aan fans die enkel komen voor de headliner. En toch: ook de fanatiekelingen in Bruno Mars t-shirts, die zich genoodzaakt zagen om de hele dag tot het vermoeiende toe tegen een dwanghek te hangen, dansten mee tot de grond onder Werchter nog eens goed was aangestampt - en deze reporter nog maar net ongehavend kon ontkomen. Het was buiten Colombie gerekend om gereduceerd te worden tot louter 'een voorprogramma van Bruno Mars'.

Slechts één keer klonk er verontwaardigd boe-geroep over het terrein: toen hij zijn allerlaatste nummer aankondigde. Bruno zal heel wat in zijn Mars moeten hebben als hij deze wolf nog wil najagen.