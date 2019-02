“Onze naam staat te klein op poster”: als headliner geboekte band stuurt kat naar Nederlands festival TDS

15 februari 2019

15u44

Bron: ANP 0 Festivals De Britse band Architects heeft het optreden als headliner op het punk- en metalfestival Jera On Air in het Nederlandse Ysselstein in Noord-Limburg afgezegd. Dat doet de band naar eigen zeggen omdat hun naam niet groot genoeg op de festivalposter staat afgedrukt.

“We waren geboekt als headliner voor het festival, maar na de meest recente aankondiging werden we niet zo op de poster gezet. Misschien lijkt dit een overdreven reactie, maar we hebben deze stap genomen omdat het een principekwestie voor ons is”, zegt de band in een verklaring.

De festivalorganisatie reageert teleurgesteld op de annulering: “De billing op de festivalposter is de enige reden voor de afzegging. We zijn er wel van geschrokken. Ze stonden naast Sum 41 op de poster, maar onder Parkway Drive. Dat is de headliner van de zaterdag. Architects wilde net zo groot op de poster staan omdat ze de headliner van de vrijdag waren. Daar was Parkway Drive weer niet mee akkoord,” aldus Thijs Vogels van het festival tegen 3voor12.

De 27e editie van Jera On Air wordt gehouden van 27 tot en met 29 juni.