“Nee, het is géén grap”: De Romeo’s komen naar Tomorrowland én lanceren dancesingle Jolien Boeckx

12 juli 2019

06u00 6 Festivals Willy Sommers stond vorig jaar al op Pukkelpop, maar het kan nòg straffer. De Romeo’s spelen deze zomer op - jawel - Tomorrowland. En ze brengen een nieuwe single mee, helemaal in dancethema. “Hiermee bereiken we de jeugd”, klinkt het.

Op vrijdag 19 juli, de eerste dag van het grootste dancefestival ter wereld, blazen De Romeo’s - zoals ze zelf zeggen - het dak van de Moose Bar eraf. Dat is niet het grootste podium van Tomorrowland, maar ze beloven vanaf 18 uur wel de grootste ambiance. “Het wordt een fantastisch feestje, dat staat nu al vast. We gaan voor een grote verrassing zorgen”, vertelt Romeo Chris Van Tongelen. “Moest je ons vijf jaar geleden gezegd hebben dat we vandaag op Tomorrowland zouden staan, hadden we eens goed gelachen. Zelfs nu zijn er mensen die denken dat het een grap is. Maar het klopt dus wel degelijk.” De Romeo’s zorgden voorbije winter al voor de ambiance in de verschillende Moose Bars. “Daarom dat Yves Smolders, de organisator, er ons nu weer heeft bijgehaald”, zegt Van Tongelen.

En De Romeo’s zouden De Romeo’s niet zijn als ze voor hun glansoptreden op Tomorrowland niet nog een extraatje uit hun mouw schudden. “We gaan een gloednieuwe single lanceren, die helemaal in het dancethema past. We waren dat sowieso al van plan richting het najaar”, verklapt Romeo Chris. Recent brachten Maarten en Dorothee van Qmusic nog een remix van ‘Viva De Romeo’s’. “En die slaat zò hard aan bij de jeugd. De reacties zijn ongelofelijk. We hadden eerlijk gezegd nooit gedacht dat we ooit nog iets straffers zouden bereiken dan ‘Viva De Romeo’s’, maar dat is dus wel degelijk gebeurd met die remix van het nummer. Dus waarom dan geen eigen nummer met zo'n dancebeat? De puzzel klopt.” De primeur van die nieuwe single is voor op Tomorrowland.

Voor Romeo’s Davy Gilles en Gunther Levi is Tomorrowland op zich al een primeur, want de twee zijn er nog nooit geweest. “Ik ben er zelf al wel verschillende keren geweest”, zegt Chris, die zijn vrienden met veel plezier zal rondleiden. “Tomorrowland is een grote sprookjeswereld waar je als volwassene soms eens nood aan hebt. Gewoon eventjes verdwalen in die gekke wereld, fantastisch toch. Nog meer fantastisch is dat we dit jaar die wereld ook langs de andere kant eens mogen ontdekken. We kijken echt uit naar volgende week vrijdag.”