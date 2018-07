#MeToo op de Werchterweide: "Je weet vooraf dat er minstens één ongevraagd aan je kont gaat zitten" 1 op 6 vrouwen wordt lastiggevallen op Belgische festivals Kim Van de Perre

06 juli 2018

06u47

Bron: De Morgen 0 Festivals Eén op de zes vrouwen werd recent seksueel geïntimideerd op een Belgisch festival, leert de #safestival-campagne van Plan België. Het Werchterpubliek reageert niet verrast.

“Gisteravond nog, op de camping”, vertelt een jong Brits meisje als we vragen of ze ooit werd lastiggevallen op een festival. Het is haar eerste keer op Werchter. Haar naam wil ze liever niet in de krant. “Een onbekende kerel bleef maar vragen om bij hem te overnachten. Hoe vaker ik weigerde, hoe opdringeriger hij werd. Heel intimiderend. Het was een boom van een vent, en ik ben maar een meter zestig.”

De ngo Plan België vroeg 604 tieners en prille twintigers naar hun #MeToo-ervaringen op Belgische festivalweides. Eén op de zes jonge vrouwen werd in de afgelopen drie jaar minstens één keer seksueel geïntimideerd. Van schunnige opmerkingen en verbaal agressieve versierpogingen tot fysiek overschrijdend gedrag.

'Mannen met grijpgrage vingers gedijen goed in grote massa's. Ze voelen zich veilig' Tatum (23)

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN