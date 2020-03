“Let the countdown begin!”: net nu extra reclame voor Rock Werchter JOBG/SVH

25 maart 2020

00u00 0 Festivals '100 days to Rock Werchter 2020. Let the countdown begin!' Een gloednieuwe reclameboodschap van Rock Werchter op Twitter zette gisteren kwaad bloed bij heel wat muziekliefhebbers. "Stop met die loze beloftes", klonk het. "1 april is pas volgende week. Neem jullie verantwoordelijkheid en gelast Rock Werchter af!" Bij de organisatie bleef het ijzig stil op één zin na: "Wij staan niemand te woord."

Van het EK voetbal (11 juni - 11 juli), het Eurovisiesongfestival (12-16 mei), Roland Garros (18 mei - 7 juni) tot gisteren zelfs het uitstel van de Olympische Spelen (24 juli tot 9 augustus). Om nog te zwijgen over alle concerten die eraan moeten geloven. De entertainmentsector kreunt onder corona. Niemand die nog reclame durft te maken voor welk evenement ook in de toekomst. Behalve Rock Werchter.

Neem verantwoordelijkheid

De organisatie ziet de toekomst duidelijk nog rooskleurig in en postte de boodschap: '100 days to Rock Werchter 2020. Let the countdown begin!' Misplaatst volgens haar eigen bezoekers, die massaal negatief reageerden. Van "Cancel het gewoon i.p.v. onnodige hoop te zaaien" en "1 april is pas over een week hoor" tot "Stop met die loze beloftes en neem jullie verantwoordelijkheid: gelast Rock Werchter af!" en "Alle evenementen worden afgelast. Welk geheim recept hebben jullie?"

Een tegenreactie van de organisatie kwam er niet. Bij Live Nation, dat Rock Werchter (2-5 juli), Werchter Boutique (20 juni) en TW Classic (21 juni) organiseert, blijft het intussen stil. "Wij staan niemand te woord", waarna ze opnieuw verwijzen naar hun bericht van 13 maart. Daarin staat: 'We kijken ernaar uit jullie te zien deze zomer. Wij monitoren van nabij. De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is altijd onze grootste prioriteit. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. We vergaderen regelmatig met overheden en hulpdiensten.'

Tomorrowland

De organisatie van Tomorrowland (17-19 juli en 24-26 juli) houdt haar festivalbezoekers wel openlijk op de hoogte. Gisteravond stuurde ze nog een bericht uit. "Het team dat instaat voor de podia blijft voorlopig gewoon aan het werk, rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen. We hebben geen technische werkloosheid toegepast", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "We hebben nog geen afgelastingen van artiesten gekregen. Evenmin is er een negatief reisadvies voor festivalgangers van andere landen voor die periode. Voorlopig gaat Tomorrowland door."

Bij Pukkelpop zitten ze nog het meest safe van al. Pas van 20 tot en met 23 augustus vindt het plaats in Hasselt. "Onze reclamecampagne is nog niet eens gestart. We zitten nog op vijf maanden voor Pukkelpop. Voorlopig gaat ons festival door en verandert er niets." Of corona een invloed heeft op het van start laten gaan van hun reclamecampagne willen ze niet kwijt. "We maken die datum nooit bekend."