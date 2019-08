“Let’s pop that poekel”: Eels swingt met een grote S in de Marquee IDR

17 augustus 2019

22u58 0

We zouden hier een heel epistel kunnen schrijven over waarom Eels de beste band was die je zaterdag kon zien op Pukkelpop, maar we laten de nokvolle Marquee liever voor zich spreken. Mister E en de zijnen trakteerden de aanwezigen op een optreden dat vanaf de eerste seconde erop los swingde. Prince-cover ‘Raspberry Beret’ deed de temperatuur in de broeierige festivaltent nog enkele graden stijgen. Voeg daar nog eens de lichtjes disfunctionele danspasjes van E en zijn veelvuldige gescandeer van ‘Let’s pop that poekel’ aan toe, en je weet dat het feestje helemaal compleet was. 11/10 voor sfeer en gezelligheid? We dachten het wel!