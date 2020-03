“Annuleer de grote zomerfestivals”, adviseert viroloog Marc Van Ranst. Toch gaan Rock Werchter en Tomorrowland (voorlopig) gewoon door Jolien Boeckx

19 maart 2020

20u35 0 Festivals Viroloog Marc Van Ranst is duidelijk. De grote zomerfestivals zoals Rock Werchter, Tomorrowland en Graspop gaan volgens hem best niet door. “Het risico om het coronavirus opnieuw te herintroduceren, is te groot.” Toch is er voorlopig geen sprake van afgelastingen, reageren organisatoren.

Na de afgelasting van het festival Glastonbury (24-28 juni) in Engeland, waar onder andere Paul McCartney en Taylor Swift op de affiche stonden, kwam Marc Van Ranst vandaag met zijn negatief advies voor onze zomerfestivals. Festivals als Graspop (18-21 juni), Rock Werchter (2-5 juli) en Tomorrowland (17-26 juli) zouden volgens de viroloog beter afgelast worden. Vanuit dezelfde redenering als die in Engeland: “Laat je mensen uit landen waar het virus nog woedt naar België reizen, dan riskeer je om het coronavirus hier te herintroduceren. Bovendien zullen veel artiesten afzeggen - ik verwacht immers nog meer reisverboden.”

Voor kleinere festivals ziet Van Ranst geen probleem. “Op voorwaarde dat we tegen dan op nul besmettingen zitten. En we zien in China dat de epidemie in de eindfase een lange staart kan hebben.” Epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) zei dat enkele dagen geleden al. “Het is nú het moment om alle festivals op te schorten.”

TW Classic, Werchter Boutique en Graspop

Wat ons nu vooral zorgen baart en vragen doet stellen, is of Paul McCartney (77) en Taylor Swift (30) wel naar België zullen reizen voor TW Classic (21 juni) en Werchter Boutique (20 juni), die allebei nog plaatsvinden vóór Glastonbury zou doorgaan in Engeland. Organisator Live Nation zegt dat beide festivals gewoon plaatsvinden en verwijst daarbij naar haar verklaring van 13 maart. “We kijken ernaar uit jullie te zien deze zomer. Wij monitoren van nabij. De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is altijd onze grootste prioriteit. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. In aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en hulpdiensten. We volgen hun raadgevingen en instructies op. Updates over het coronavirus vinden jullie hier: www.info-coronavirus.be/nl”, klinkt het daarin. Dezelfde verklaring geldt voor Graspop (18-21 juni), dat ook gewoon doorgaat.

Tomorrowland

Voor dancefestival Tomorrowland (17-19 juli en 24-26 juli) in Boom gaan momenteel de voorbereidingen ook gewoon door. “Wie kan, doet dat thuis. Alleen de decorbouwers moeten in ateliers werken, maar zij kunnen daar voldoende afstand houden. De opbouw op het terrein begint bij ons pas in juni. We hebben dus nog wel even tijd”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen in een verklaring. “We hebben wel het afhaalmoment, waarbij buurtbewoners traditioneel hun ticket komen halen en een hapje en een drankje krijgen, verplaatst van april naar juni.” Uit het advies van Marc Van Ranst trekken ze nog geen definitieve conclusie. “Van Ranst heeft er meteen bij gezegd dat het momenteel nog te vroeg is om dat te doen. Daar gaan wij momenteel ook nog van uit. Er hebben trouwens ook nog geen artiesten afgezegd. Wij trekken natuurlijk ook niet zo’n grote producties aan als andere festivals. DJ’s reizen meestal alleen.”

Pukkelpop

Pukkelpop ligt nog het meest ver in de toekomst. Dat vindt plaats van 20 tot en met 23 augustus in Kiewit, Hasselt en gaat voorlopig ook gewoon door. “Wij volgen alles goed op en staan in nauw overleg met alle betrokken diensten. We zullen ons door hen goed laten informeren en adviseren, maar op dit moment wachten we nog even af. Pukkelpop is tenslotte pas over vijf maanden”, zei persverantwoordelijke Frederik Luyten gisteren. Vandaag, nadat viroloog Marc Van Ranst zijn negatief advies gaf, heeft hij niks toe te voegen aan die verklaring.