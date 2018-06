Zondag naar Ed Sheeran? Deze maatregelen moet u in acht nemen SD

28 juni 2018

17u39 0 Festivals en concerten Ed Sheeran (27) treedt zondag voor 65.000 concertgangers op in een uitverkocht Festivalpark in Werchter. Zullen eveneens van de partij zijn: de zon. Met temperaturen tot 28 graden, vraagt de organisatie om enkele maatregelen in acht te nemen.

Om te beginnen vraagt de organisatie aan festivalgangers en medewerkers om voldoende te drinken. "Er is gratis water verkrijgbaar bij alle sanitaire blokken en aan de togen is één drankbon goed voor een 50cl flesje Spa Reine. Een dubbele portie dus", stelt de organisatie. "Er worden op het terrein ook verfrissingspunten met niet-drinkbaar water voorzien. En achteraan in het Festivalpark, tussen de nieuw aangeplante bomen, wordt een vernevelingssysteem geplaatst."

Om zonneslagen of pijnlijke zonnebrand te voorkomen, raadt de organisatie de concertgangers aan om zich goed tegen de zon te beschermen. "Zonnecrème smeren is geen overbodige luxe. Draag zeker ook een hoedje of pet om het hoofd ietwat koel te houden en te beschermen. Paraplu's en parasols zijn niet toegelaten", klinkt het. "Ook niet onbelangrijk: zonnecrème is enkel toegelaten in flacons of tubes van minder dan 100ml." De organisatie zal indien nodig extra water bedelen bij de ingang van het Festivalpark en in de vakken vooraan bij het podium. Ook wordt een team zonnecrème-verdelers de wei opgestuurd. Een gewaarschuwd man...