Zieke Rita Ora zegt optreden af: fans teleurgesteld SD

20 mei 2018

11u36

Bron: ANP 0 Festivals en concerten Rita Ora (27) heeft zaterdagavond haar optreden in de het Britse Bristol een paar uur van tevoren afgezegd. De 'Girls'-zangeres deed dit naar eigen zeggen op doktersadvies, maar niet al haar fans hadden medelijden met haar.

"Ik ben er kapot van dat ik jullie moet laten weten dat ik op medisch advies mijn show van vanavond moet verzetten", zei Rita op Instagram. Op Twitter bood Ora haar excuses nogmaals aan. "Mijn artsen zeggen dat het een risico is en hebben mij geadviseerd om te rusten", verklaarde de zangeres. "Dit is zo irritant en er is niets ergers dan het afzeggen van een show. Ik haat het, ik heb er absoluut een hekel aan. Maar soms moet je op jezelf letten en dat doe ik nu."

Veel fans reageren echter kritisch op de schijnbaar verkouden Rita. Op vrijdagavond postte de zangeres namelijk nog een foto op Instagram van een avondje stappen in Londen. Een aantal van Rita's volgers menen dat ze gewoon te diep in het glas heeft gekeken en daarom niet in staat is om op te treden. Een woordvoerder van Ora ontkent tegenover Mirror dat de zangeres die avond is gaan stappen. Andere fans zijn woest omdat Rita zo kort van tevoren heeft afgezegd en de show heeft verzet naar volgende week dinsdag. Veel concertgangers melden dat ze helemaal niet aanwezig kunnen zijn op een doordeweekse dag.

Het is te hopen dat de Britse zich snel beter voelt. Ora moet namelijk dinsdag optreden in Trix in Antwerpen.

I’m so sorry 😷🤧🤒🤕 p.s I also posted a video on my twitter so you can see how shitty I sound and look. I’m sorry to all who bought train tickets and hotels and travelled. But I’ll get better for you I promise!! See you soon!! Een foto die is geplaatst door null (@ritaora) op 19 mei 2018 om 17:20 CEST