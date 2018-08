VIDEO. Herbeleef hier het Sunset Concert van Bazart in Oostende JAR

20 augustus 2018

20u01

Bron: VTM NIEUWS/QMUSIC 3 Festivals en concerten Er was geen zon, maar wel veel warmte op het Q-Beach House deze avond. De mannen van Bazart stonden afgelopen weekend nog op de mainstage van Pukkelpop en zakten vandaag, 20 augustus, af naar Oostende voor een Sunset Concert. Frontman Mathieu Terryn en co zorgden voor heel wat sfeer. Bijna 10.000 fans kwamen naar het strand.

Bazart stak van wal met ‘Nacht’ en ze brachten ook hun nieuwe single ‘Grip (omarm me)’. Afsluiten deden ze met hun monsterhit ‘Goud’, waarbij Mathieu Terryn zich zelfs even in het publiek waagde.

Rockumentary

En van monsterhits gesproken: Mathieu, Simon en Oliver beleven al twee jaar het ene succes na het andere. Een duizelingwekkend snelle klim, waarvan het verhaal in september te zien is bij VTM. Dat maakte Bazart eerder op de avond voor hun Sunset Concert zelf bekend bij Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. In hun allereerste rockumentary Bazart – Het Begin Voorbij geeft de groep een exclusieve inkijk in hun meest cruciale momenten op muzikaal én persoonlijk vlak.

Wie er niet bij kon zijn of het Sunset Concert van Bazart nog eens wil herbeleven, kan op vrijdag 31 augustus afstemmen op Q2 waar het optreden rond middernacht zal uitgezonden worden.

Je kan het hele concert hier herbekijken: