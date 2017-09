Tickets voor Lil' Kleine en Boef nu toch even duur voor meisjes en jongens na ophef Birger Vandael

20u47 22 ANP Kippa Rapper Lil Kleine Festivals en concerten Organisator Exclusive Invites lag vandaag onder vuur omdat jongens vijf euro meer moesten betalen dan meisjes voor tickets van een feestje met de Nederlandse rappers Boef en Lil' Kleine in Lommel. Bovendien waren ook nog eens zestig procent van de kaarten voorbehouden voor vrouwen, terwijl mannen het met slechts veertig procent moesten doen. De organisatie wilde met dit initiatief meer aandacht geven aan meisjes, omdat jongens al vaak in de meerderheid zijn op fuiven.

"We zijn enorm verschoten van de commotie, want we bedoelden dit niet slecht", klinkt het nu bij de organisatie. "Daarom hebben we in overleg met de Vlaamse overheid meteen besloten om de tickets terug gelijk te stellen. We werken nu met drie waves, waarbij de tickets telkens vijf euro meer zullen kosten."

rv De affiche voor het concert in Lommel