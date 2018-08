Technicus Steven Lemahieu: "Met Foo Fighters of Ed Sheeran ga ik vaak pintjes drinken na hun show" IDR

07 augustus 2018

00u00 0 Festivals en concerten Wanneer wereldsterren een nieuwe tournee plannen, dan bellen ze zonder aarzelen naar Steven Lemahieu (44). De West-Vlaming verzorgt voor hen al jaren de belichting en de videoschermen op het podium. "Beyoncé, Ed Sheeran, Foo Fighters: allemaal zijn ze supersympathiek."

Steven begon z'n carrière achter de schermen al in 1992, als piepjonge schoolverlater. "Ik ben er eerder toevallig ingerold. Ik begon in dit vak als backstagemedewerker, en daarna heb ik me stilletjesaan opgewerkt. Het is heel gek allemaal, want ik heb hier nooit voor gestudeerd", vertelt hij. Intussen verblijft hij voor z'n job ongeveer driehonderd dagen per jaar in het buitenland en trekt hij de wereld rond met de grootste sterren. "Vroeger werkte ik voor Clouseau, Rock Werchter en Pukkelpop, maar die tijd ligt al lang achter me. Tegenwoordig ben ik amper thuis." Door z'n jarenlange ervaring is Lemahieu een gerespecteerde naam in de showbizz en veel artiesten vinden de Belg een echte meerwaarde voor hun team. "Met de jongens van Thirty Seconds To Mars (de rockgroep van acteur Jared Leto, red.) heb ik een behoorlijk goede band, net als met Beyoncé. Zij zegt iedere keer vriendelijk goedendag als ze me ziet. Eén keer ben ik als lid van de crew mee iets gaan eten met haar, maar dat was niet zo gezellig. Dat was niet haar schuld, wel van de paparazzi die het restaurant omsingelden. Hoe ze daar kalm onder bleef: chapeau."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN