Sportpaleis verwachtte vanavond Niels Destadsbader, maar kreeg ‘de Smos’ MVO

06 december 2019

21u41 0 Concerten Het Sportpaleis in Antwerpen zat vandaag op hete kolen voor het eerste uitverkochte concert van Niels Destadsbader. Maar één ding waren ze vergeten: “Safety First!” In een onverwacht voorprogramma kregen ze de bekende security-ploeg over de vloer. De Smos moest namelijk eerst even checken of alles wel in gereedheid was voor het optreden.

Matteo Simoni en Bruno Vanden Broecke stonden paraat om de boel te beveiligen, in personage natuurlijk. Uiteraard was het hele gebouw in een mum van tijd piekfijn in orde. Of toch niet? Want de vraag bleef: waar is de man van de avond? Niels Destadsbader, die na vandaag nog twee keer in het Sportpaleis staat, zat blijkbaar gewoon tussen het publiek. Vermomd in een zwarte jas leidde hij iedereen om de tuin, tot hij begon te zingen. Daarna wandelde hij rustig terug naar het podium, en kon de avond écht beginnen.

Gezien ‘de Smos’ toch al ter plaatse was om de veiligheid te bewaren, greep hij de kans om zijn muzikale ambities in de verf te zetten. Matteo Simoni kroop op een zwevend podium en speelde de pannen van het dak op de drums.

De mannen van Safety First waren niet de enige bijzondere gasten. Zo was ook de Nederlandse zanger Nielson van de partij om zijn nummers ‘IJskoud’ en ‘Sexy Als Ik Dans’ te zingen. De vele aanwezige fans gieren het alvast uit van de pret op sociale media.

