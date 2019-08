Sportpaleis schroeft beveiliging op voor concert Ariana Grande: “Maar bezoekers hoeven niets te vrezen” TDS

30 augustus 2019

06u00 1 Concerten Wie vanavond naar het Sportpaleis trekt voor het concert van Ariana Grande (26), neemt maar beter zijn voorzorgen. De organisatie maakt namelijk bekend dat enkel volledig doorzichtige tassen met een maximumformaat van 30cm x 15cm x 30cm toegelaten zullen worden in de zaal. Toch benadrukt een woordvoerder van het Sportpaleis dat concertgangers geen reden hebben om te vrezen.

“Die maatregel kwam er op vraag van Grande en haar management zelf”, legt een woordvoerder van het Sportpaleis uit. “Maar gezien de geschiedenis van Ariana Grande en haar tour door Europa is die maatregel uiteraard begrijpelijk.” De maatregel kwam er in de nasleep van de aanslag tijdens Ariana’s concert in Manchester in 2017, waar 22 doden vielen. Het is de eerste keer dat er een dergelijke regel in ons land worden gehanteerd.

“Kom voorbereid!”

Om alles vlot te laten verlopen wil de woordvoerder van het Sportpaleis een aantal tips meegeven. “Door de ‘clear bag policy’ kan het fouilleren veel sneller verlopen, omdat we meteen een blik kunnen werpen op wat iemand meebrengt. Wie toch een rugzak meeneemt kan een locker huren voor 7 of 9 euro”, klinkt het. “Daarnaast willen wij concertgangers aanraden om voorbereid naar het concert te komen. Probeer niet met de wagen tot aan de deur te rijden, maar bekijk op voorhand waar je kan parkeren of hoe de verbindingen zijn met het openbaar vervoer. Hou ook rekening met het verkeer, en vertrek dus op tijd. Het zijn simpele maar voorname tips om je bezoek zo aangenaam als mogelijk te maken.”

Volgens de woordvoerder hoeven concertgangers trouwens niet te vrezen. “Hoewel er de afgelopen jaren natuurlijk wel een stijging van de veiligheidsmaatregelen was, is er niet meteen sprake van een tendens om uitzonderlijke maatregelen te treffen. Wij volgen dat Europees en wereldwijd op en blijven werken aan de veiligheid. Er is geen reden voor concertgangers om schrik te krijgen of om zich illusies te gaan maken.”