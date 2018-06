Snow Patrol komt naar Vorst Nationaal MVO

04 juni 2018

10u41 1 Festivals en concerten ‘Wildness’ betekende de grote terugkeer voor Snow Patrol. Na zeven jaar afwezigheid presenteert de band haar zevende studioalbum en maken ze ook hun retour op het podium. Na een plaats op de affiche van Rock Werchter, zetten Gary Lightbody en zijn kompanen hun tournee verder. Daarbij hoort ook een halte op 22 januari 2019 in Vorst Nationaal.

De groep, opgericht in 1998, scheerde in 2006 internationaal hoge toppen met haar vierde album ‘Eyes Open’. Het album is een opeenvolging van hits als 'You’re All I Have', 'Shut Your Eyes', 'Chasing Cars'. Maar liefst zeven platina albums sleept de plaat in de wacht in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien is Snow Patrol nooit weg geweest uit de toppen van de charts - en de harten van de fans. Maar na het succes van ‘A Hundred Million Suns’ (2008) en ‘Fallen Empires’ (2011), ruim 15 miljoen verkochte platen wereldwijd en tal van bekroningen, had de groep nood aan een pauze. Niet in het minst vanwege het wankele privéleven van Lightbody.

Sinds Rock Werchter 2012 is het stil rond Snow Patrol, maar vandaag zijn ze terug: hun singles 'Don’t Give In', 'A Dark Switch' en het recente 'Soon' bewijzen dat Gary, Jonny, Nathan, Paul en Johnny nog niks van hun muzikale kracht verloren zijn.

Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 8 juni om 10u.