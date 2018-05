Shawn Mendes komt naar België MVO

09 mei 2018

11u04 0 Festivals en concerten De Canadese zanger Shawn Medes, bekend van de hit 'Stitches', komt op 10 maart 2019 naar het Sportpaleis in Antwerpen.

De 19-jarige geeft het concert in het kader van zijn wereldtournee 'Shawn Mendes: The Tour’ die in het teken staat van het nieuwe album 'Shawn Mendes’ dat eind mei verschijnt.

Op vrijdag 18 mei om 10u start de ticketverkoop voor het concert van Shawn Mendes via greenhousetalent.be.