Scala-groep Brides Of Lucifer komt naar de Lotto Arena MVO

21 juni 2018

11u04 3 Festivals en concerten Brides Of Lucifer debuteerden vorig jaar op Graspop Metal Meeting, één van Europa ’s grootste en toonaangevende metal en hardrock festivals. De hoge verwachtingen losten ze moeiteloos in als headliner in de Marquee, tot tweemaal toe. Op 8 februari 2019 trekken ze naar de Lotto Arena.

Dertien Brides, gekleed in satanische kostuums, samen met een 6 koppige band. Geen groter contrast tussen goddelijke vrouwenstemmen en striemende hardrock gitaren, en toch weten Steven Kolacny (Scala & Kolacny Brothers), Koen Buyse (Zornik) en Ives Mergaerts het subliem tot een unieke band in het metal-genre te vormen.

Wat aanvankelijk een éénmalig project was, is inmiddels een volwaardige band. Na twee keer Graspop Metal Meeting en een uitverkochte AB vorig jaar, is er op 29 juni het debuutalbum ‘Brides Of Lucifer’. Later deze zomer volgen shows op Lokerse Feesten en Alcatraz metalfestival. Daar blijft het niet bij, want op vrijdag 8 februari 2019 staat de band in de Lotto Arena in Antwerpen.

Tickets zijn te koop vanaf maandag 25 juni 12u via livenation.be.