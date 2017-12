Rocken tegen parkinson: E Street Band vertegenwoordigd op Light of Day SPS

15u04 0 Light of Day Festivals en concerten Voor het twaalfde jaar op rij trekt Light of Day door Europa om met de kracht van muziek aandacht en fondsen te verzamelen voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson. De gezellige Club27 in Edegem valt de eer te beurt om ook dit jaar weer dit unieke muziekgebeuren te ontvangen.

“Light Of Day begon als een eenmalig evenement met Joe Grushecky en een gastoptreden van Bruce Springsteen, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een heuse concertreeks die niet alleen in Amerika volle zalen trekt, maar dus ook de plas oversteekt naar Europa - zij het op iets kleinere schaal”, vertelt initiatiefnemer Jeffrey De Roeck. “De voorbije jaren stonden onder anderen Bruce Springsteen, Southside Johnny en Buddy Miller er op het podium. Naast de internationale kleppers, dragen ook telkens lokale artiesten hun steentje bij. De opbrengst gaat integraal naar de organisatie Light of Day.”

Light of Day is genoemd naar een nummer van Springsteen en werd voor het eerst georganiseerd in Asbury Park, New Jersey, het mekka voor heel wat blues en rock-’n-roll muzikanten. Voor dit concert komen onder meer Ben Arnold, Joe D'Urso, James Maddock, Jeffrey Gaines, Erwin Nyhoff en Vini 'Mad Dog' Lopez naar Club27. Ze treden op in een heuse “singer-songwriters' circle”. Met rasartiesten als Joe D’Urso en Springsteens E Street Band-drummer Vini ‘Mad Dog’ Lopez, die tevens een begenadigd zanger is, belooft 5 december een hoogstaande muziekavond te worden. Jesse Ashfield & Rob Dye verzorgen het voorprogramma.

Datum: 5 december 2017

Deuren: 19u30



Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en zijn online te verkrijgen via www.edegem.be/tickets. Tickets aan de kassa kosten 17 euro.

Meer informatie over deze unieke avond in Club27 of via

Jeffrey De Roeck: 0478 21 81 23

Manu Styleman: 0472 71 21 47

Meer informatie over Light of Day: www.lightofday.org