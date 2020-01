Rob de Nijs neemt in Sportpaleis afscheid van Belgische fans IDR

11 januari 2020

00u00 0 Muziek Rob de Nijs (77) deed tijdens zijn carrière al heel wat concertzalen vollopen, maar voor het definitieve afscheid van de Belgische fans heeft de zanger een 'specialleke' in petto. Op 16 januari 2021 strijkt z'n 'Voor het laatst'-tour neer in het Antwerpse Sportpaleis.

In september kondigde de zanger van 'Banger hart' en 'Malle Babbe' zijn pensioen aan. "Ik heb parkinson en dat hakt er flink in", zei hij aan 'De Telegraaf'. In datzelfde interview liet de Nederlander wel meteen optekenen dat hij nog een nieuwe cd wilde maken en op een nette manier, na zestig jaar, afscheid wilde nemen van het publiek.

"Ik denk dat ik intussen in alle uithoeken van Nederland en Vlaanderen heb gespeeld, behalve in het Sportpaleis", aldus De Nijs, die meent dat z'n stem sinds z'n diagnose beter klinkt dan ooit. "Een zaal waar ik oneindig vaak ben voorbijgereden, maar als soloartiest nog nooit een concert heb gegeven. Volgend jaar trek ik daar, samen met mijn band, nog één keer alle registers open."

Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis trekt een parallel met Elton John. "Een hele tijd terug stond die enkel in de Lotto Arena en intussen heeft hij drie uitverkochte Sportpaleisconcerten achter z'n naam staan. En het draait nu ook om een afscheidsconcert. Het zou best kunnen dat dit meer mensen lokt." (IDR)

Tickets vanaf maandag om 9 uur.