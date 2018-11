Rammstein komt volgende zomer naar Brussel Tess Jacobs

02 november 2018

11u42

Bron: BELGA 0 Festivals en concerten Rammstein treedt op 10 juli 2019 op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De komst naar Brussel maakt deel uit van de “Europe Stadium Tour 2019" .

Lindemann & co zullen volgende zomer het Koning Boudewijnstadion in vuur en vlam zetten, dat liet de band vanochtend weten. Tijdens de “Europe Stadium Tour 2019" zal hun nieuwe album te horen zijn, dat volgend jaar uitkomt. Maar geen paniek, fans mogen zich natuurlijk ook aan klassiekers als “Ich Will" en “Du Hast” verwachten.

De ticketverkoop start aanstaande donderdag, 8 november, om 10 uur. De prijzen variëren van 75 tot 100 euro voor een ticket.