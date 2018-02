Queen, met Adam Lambert als zanger, komt naar ons land SPS

05 februari 2018

14u16

De Britse rockgroep Queen komt naar ons land. Waar en wanneer is nog niet duidelijk, maar de band heeft op zijn website aangekondigd dat het tijdens een nieuwe Europese tournee ook in ons land halt zal houden. Adam Lambert is de zanger van dienst.

Na de dood van de flamboyante frontman Freddie Mercury in 1991 gingen twee leden van Queen door met de band, gitarist en astrofysicus Brian May en drummer Roger Taylor. In 2005 kregen ze versterking van Paul Rodgers, de vroegere zanger van Bad Company. Zijn opvolger werd de Amerikaan Adam Lambert.

Eind vorig jaar gaf het gezelschap 25 optredens in Groot-Brittannië en Europa. Naar eigen zeggen was er zoveel vraag naar meer optredens dat er in de zomer een nieuwe concertreis in Groot-Brittannië en op het Europese vasteland komt, voorafgegaan door enkele shows in Australië.

Er zijn reeds concerten vastgelegd in Keulen, Berlijn, Hamburg, Milaan en Londen. Queen zegt ook te zullen afzakken naar Portugal, Spanje, Denemarken, Noorwegen, Nederland én België.