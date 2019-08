Popprinses verveelt geen minuut: dit was Ariana Grande in het Sportpaleis TDS

31 augustus 2019

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Concerten Ze is één van de populairste artiesten van het moment, met hits die wereldwijd al verschillende records braken en albums die stuk voor stuk opduiken in de best verkopende platen van het jaar waarin ze verschijnen . Logisch dus, dat Ariana Grande (26) met de vingers in de neus het Sportpaleis weet uit te verkopen. Bijna twee uur lang trakteerde de popprinses gisteren, vrijdag, haar fans op de meest populaire parels uit haar repertoire. De duizenden gillende Ariana look-a-likes in de zaal keken en zagen dat het goed was.

Het is haast onmogelijk om er niet aan te denken: wie naar een concert van Ariana Grande gaat, wordt herinnerd aan de terroristische aanslag die tijdens haar optreden in Manchester in 2017 werd gepleegd, waar 22 doden vielen. Daarvan getuige ook de ongezien strenge veiligheidsmaatregelen die vrijdag in het Antwerpse Sportpaleis golden. Maar voor de fans maakte het geen verschil: honderden concertgangers stonden uren voor de start al aan te schuiven om hun idool eindelijk aan het werk te kunnen zien, een aantal diehard-fans bracht zelfs de nacht door voor de inkom van de concerthal.

Het zijn taferelen die enkel bij echte wereldsterren opduiken. Daar hoort Grande dan ook duidelijk bij: ze is op sociale media een van de meest gevolgde artiesten met meer dan 163 miljoen volgers, op YouTube en Spotify zijn haar nummers steevast goed voor miljarden views en streams, haar concerten zijn stuk voor stuk uitverkocht. Logisch dus, dat de verwachtingen bij de fans erg hooggespannen waren.

(lees verder onder de foto)

Alles uit de kast

Op de planken in Antwerpen haalde ze vanaf de eerste minuut al alles uit de kast. Zo werd het hele podium omgetoverd met indrukwekkende visuele effecten, kwam er geregeld een klein leger dansers met opzwepende choreografieën het geheel versterken en was er de nodige rook, confetti en vuurwerk om voor spektakel te zorgen. Ariana zou Ari ook niet zijn zonder haar kenmerkende paardenstaart en opvallend korte glinsterende pakjes. Al was het toch vooral haar beheerste stem die de hele zaal steeds deed smachten naar meer.

Tijdens haar optreden koos de 26-jarige zangeres vooral voor nummers van haar platen ‘Sweetener’ uit 2018 en ‘Thank u, next’, dat eerder dit jaar uitkwam. Vanzelfsprekend lijken vooral haar enorme hits als ‘Into You’, ‘God Is a Woman’, ‘Side to Side’ of ‘No Tears Left to Cry’ bij het publiek in de smaak te vallen, zij tilden de sfeer in de zaal telkens naar een ander niveau. Maar Grande laat zich in al dat gegil en gejuich niet van de wijs brengen. Op geen enkel moment is ze te betrappen op een valse noot. Volgens de fans was het na afloop duidelijk: Ariana Grande verveelt geen minuut.

Doorbraak

Ariana Grande brak eerst door als actrice in de rol van Cat Valentine in de serie ‘Victorious’ en de latere spin-off daarvan, ‘Sam & Cat’. In 2013 verscheen haar debuutalbum ‘Yours truly’, waarop de albums ‘My everything’ (2014), ‘Dangerous woman’ (2016), ‘Sweetener’ (2018) en ‘Thank U, Next’ (2019) volgden. Nu gaat Grande met haar tour door Europa en speelt ze enkel in de grootste en meest beroemde concertzalen.