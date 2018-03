Pech voor Regi Penxten: 'Regi Mania' definitief geannuleerd SD

01 maart 2018

10u56

Bron: Eigen berichtgeving 2 Festivals en concerten Dikke pech voor Regi Penxten (41). De nieuwe editie van 'Regi Mania' werd deze week door de organisatoren geschrapt wegens een tegenvallende ticketverkoop.

Geen Regi in de Brielpoort in Deinze op zaterdag 10 maart. De show met de bekende Limburgse dj, drummer Michael Schack, dj Wout en lokaal dj-talent werd definitief geannuleerd door organisator vzw Miracle. "Jammer genoeg hebben we de drastische beslissing moeten nemen om het evenement 'Regi Mania' – dat gepland was op zaterdag 10 maart in de Brielpoort te Deinze – te annuleren", lezen we op hun Facebookpagina. "Als organisatie willen we steeds kwalitatief hoogstaande concerten en evenementen organiseren", zegt Christophe Baertsoen. "Door de tegenvallende ticketverkoop zijn we er jammer genoeg niet in geslaagd om van dit evenement een succes te maken. De verkochte tickets zullen zo snel mogelijk integraal terugbetaald worden."

Wie een ticket kocht via Belcoprint of AD Delhaize, kan een terugbetaling vragen via info@miraclevzw.be. De tickets aangekocht via www.miraclevzw.be worden eerstdaags automatisch terugbetaald door de ticketingleverancier.

“Onze eerste zorg is nu om dit alles zo goed als mogelijk af te ronden. Daarna gaan we ons beraden over de toekomst van Miracle", klinkt het.