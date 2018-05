Passenger komt naar Antwerpen MVO

23 mei 2018

13u44 0 Festivals en concerten Passenger heeft een nieuw album klaar én een nieuwe tournee in zijn agenda. Vorige week was er al de eerste single 'Hell Or High Water' uit het nieuwe album ‘Runaway’, nu is er ook een datum voor zijn enige indoorshow in België dit jaar. Op zaterdag 29 september staat Passenger in Trix in Antwerpen.

Mike Rosenberg aka Passenger, ken je van zijn wereldhit 'Let Her Go' en de albums ‘All The Little Lights’ (2012) en ‘Young As The Morning, Old As The Sea’ (2016).

"Sommige artiesten vinden pop een vuil woord, maar het betekent gewoon dat een melodie catchy is", aldus de zanger. "Dat vind ik juist een compliment." Concertgangers mogen dus een hele reeks meezingers verwachten.

Passenger tref je deze zomer daarnaast nog aan op de Belgische festivalpodia: in Ronquières op 4 augustus en in Dranouter op 5 augustus.

De ticketverkoop Trix start nu vrijdag 25 mei om 10u via proximusgoformusic.be en livenation.be.