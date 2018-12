Nog geen zaterdagavondplannen? Reunite is waar je moet zijn! IDR

21 december 2018

15u34 0 Festivals en concerten Heb jij geen zin om morgenavond te vegeteren op het kerstfeest van je schoonouders? Goed nieuws, want La Rocca in Lier heeft voor jou een uitstekend alternatief in de aanbieding. Zij keren met Reunite nog een laatste keer terug naar de absolute hoogdagen van de danstempel!

Voormalig Lasgo-zangeres en Jim-vj Jelle Van Dael (28) - die morgen ook een dj-set gaat draaien - kijkt alvast reikhalzend uit naar het feestje. “Ik vind het heel fijn dat ik de kans krijg om in La Rocca te draaien”, aldus Jelle. “Vroeger wilde iedere dj in La Rocca mogen draaien. Als je dat kon bereiken. Ja: dat stond héél mooi op je palmares. (lacht) En nu kan het, en mag ik ook nog eens tussen al die andere kleppers staan. Ik was zelf nog heel jong toen La Rocca en de muziek van La Rocca z’n hoogdagen beleefde, maar dat deert niet hé. De bedoeling van Reunite is echt om iedereen nog eens samen te brengen die daar graag ging feesten. Er zijn twee zalen en geloof me: ‘t zal in beide zalen een stevig feestje worden. (lacht)”

Wie er nog graag wil bijzijn: er zijn nog tickets te koop. “Je kan er online nog kopen, en ook aan de deur”, aldus Jelle. “Al denk ik dat je wel snel moet zijn, want het feestje leeft nu al erg hard. Voor we gaan draaien, mogen we trouwens eerst nog gaan dineren in Hotel Franq in Antwerpen. Daar kijk ik ook heel hard naar uit, want hun chef heeft net een eerste Michelinster gehaald. (lacht)”

Meer info vind je op http://larocca.be/agenda/reunite-at-la-rocca/