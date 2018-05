Niels Destadsbader trekt naar het Sportpaleis: "Ik jaag eindelijk mijn grootste droom na" Jolien Boeckx

06u00 0 Festivals en concerten Twaalf jaar lang koesterde Niels Destadsbader een droom, maar nu is het tijd voor actie. Hij heeft het Sportpaleis geboekt op 31 oktober. Een grote sprong beseft de zanger, maar op het juiste moment in zijn leven. “Ik word binnenkort 30. Iedereen trouwt en krijgt kinderen. Ik jaag eindelijk mijn grootste droom na.”

De meeste dromen zijn bedrog, maar dat is buiten Niels Destadsbader gerekend. Sorry Marco Borsato, deze Vlaming mag dan wel een van jouw grootste fans zijn, hij fixt gewoon zélf zijn eigen droom. “Ik zeg al vanaf mijn 18de, toen ik muziek begon te maken, dat het Sportpaleis mijn grote droom is. En niet zomaar daar staan, maar met mijn eigen liedjes. Ondertussen is er heel veel gebeurd”, vertelt hij. Niels won twee Mia’s van Vlaams Populair - vorig jaar en nu opnieuw - en de Radio 2 Zomerhit met ‘Skwon Meiske’ vorige zomer. Hij stond toen ook voor het eerst op Werchter Boutique en op het einde van dat zot jaar bleek zijn debuutplaat ‘Speeltijd’ dan ook nog eens goed voor platina. “Allemaal dingen die ik écht niet had verwacht. Veel straffer kon het niet worden. Maar dan komt ‘Liefde Voor Muziek’… Wat er dan gebeurt, kan je niet inschatten.” Wij wel. 2018 is ongetwijfeld het jaar van de bevestiging. Zijn 'Liefde Voor Muziek'-nummers als ‘Verover Mij’, ’Ik ben van ’t stroate’ en ‘Tokio’ scoren vlotjes hoge toppen in de hitlijsten. “Da’s niet normaal, hé. Ik heb het gevoel dat het niet stopt. Mijn entourage moedigde mij daarom aan om dit jaar het Sportpaleis te doen, al had ik zelf niet gedacht dat het nu al zou gebeuren. Maar ik word 30 in augustus. Soms moet je durven springen."

Waarom fascineert het Sportpaleis je zo?

"Ik ging er als kind al naartoe om verschillende artiesten bezig te zien. Marco Borsato is er daar één van. Ik heb altijd veel naar zijn muziek geluisterd en eenmaal hij dan in het Sportpaleis stond, kon hij als frontman het publiek volledig inpalmen. Ik vergelijk dat een beetje met de Champions League. Jonge voetballertjes dromen er van om daar ooit te staan. Voor mij is het Sportpaleis de Champions League en ik hoop dat het voor een uitverkocht stadion gaat zijn, én dat we veel goals mogen maken (lacht)."

Exact 19.159 plaatsen in de zaal. Ga je ze vol krijgen?

"Ik hòòp het. Je moet er in geloven natuurlijk, anders moet je er niet aan beginnen, vind ik. Simpel is het niet om het Sportpaleis vol te krijgen. Maar ik heb daar al over liggen nadenken… In mijn thuisgemeente Deerlijk wonen 11.000 mensen. Als die nu eens voor één keer allemaal uit hun gemeente komen, en als er dan nog een paar duizend nieuwsgierige mensen zijn, zou het moeten lukken (lacht)."

Wat mogen de fans verwachten?

"Als je de mensen naar het Sportpaleis laat komen, moet je ze iets geven dat ze nog nooit gezien hebben van jou. Ik heb altijd gedacht ‘in het Sportpaleis moet alles mogelijk zijn’. En da’s ook de bedoeling. Ik heb al tien jaar de show in mijn hoofd zoals ik hem wil, van a tot z uitgeschreven op de computer. Omdat ik hoopte dat dit moment ooit zou komen. De mensen die me kennen en mij al bezig gezien hebben, gaan iets totaal anders mogen verwachten. De bezetting alleen al zal veel groter zijn."

Wanneer is jouw concert geslaagd?

"Als de mensen uren na mijn concert de nummers nog meezingen in de auto. En dat het eerste waaraan ze de volgende ochtend denken, het concert van gisteravond was. Dat is fantastisch. En dat mòet sowieso de ambitie zijn. Heel veel vrienden en kennissen hebben mij de voorbije weken gevraagd of ik een feest ga geven voor mijn dertigste verjaardag. Maar ik ga dat gewoon in het sportpaleis doen (lacht)!"

Een mooier verjaardagscadeau bestaat niet.

"Voilà! Cadeaus moeten de fans al niet meebrengen. Als ze komen, is dat voor mij het mooiste ooit. Dan zal ik wel proberen om hen heel de avond te plezieren."

Voor het Sportpaleis komt je tweede album nog uit, ‘Dertig’?

"Klopt. Het krijgt dezelfde naam als het concert. Het is een plaat die een pak volwassener is. Dat is bij mezelf het geval, maar vooral ook in de teksten en het geluid. Bij alles wat je hoort op die cd, hebben we een stap vooruit gezet. Enfin, dat is toch mijn gevoel en ik hoop dat het zo overkomt. Ik schrijf altijd vanuit mezelf, maar er staan nu ook echt een paar heel persoonlijke dingen op. Een nummer over het kindje van mijn broer, bijvoorbeeld."

Jouw petekindje?

"Inderdaad, Georges (17 maanden) heet hij. Het nummer gaat over dertig worden. Dan is het heel simpel: je trouwt, bouwt een huis en krijgt kinderen. Dat is zo bijna voor je uitgestippeld. Maar toch kan je dat niet altijd zélf beslissen. Mijn broer en zijn madam wilden heel graag kinderen en dat is ongelofelijk moeilijk gegaan. Georges is er nu. Maar op het moment dat ik dit nummer schreef, nog niet. Het gaat over hoe hard je kan uitkijken naar iets waar je recht op hebt, maar toch niet zomaar naar je toekomt. ‘Vlinders in haar buik’ heet het. Ik vind het één van de mooiste nummers op mijn nieuwe plaat."

Je schreef ook een nummer met Sarah Bettens?

"Bij het begin van ‘Liefde Voor Muziek’ klikte het meteen tussen ons. Bij de terugkeer zaten we op het vliegtuig toen Sarah zei: ‘allez, nu ga ik jou zo lang niet meer zien?! Anders moeten we samen een nummer schrijven? Ik zal laten weten wanneer ik in België ben en dan spreken we af!’ Allright. Eenmaal daar had ze een ander plan: ‘Maken we een duet voor jouw nieuwe plaat?’ Wow, dat voelde nòg cooler. En dan zijn we van nul beginnen schrijven, zij in het Engels, ik in het Nederlands. ‘Je bent me’ is het resultaat, waar we allebei heel blij mee zijn. Al had ik nooit gedacht dat ze mij ging vragen… Toen ik 15 jaar was, coverde ik met mijn band K’s Choice al. Heel slecht trouwens (lacht)."

Je staat op een hoogtepunt in je carrière. Wat vind je het leukst aan al dat succes?

"Eerlijk gezegd hoop ik dat mijn hoogtepunt nog moet komen (lacht). Waar ik het meest trots op ben, is dat ik nu twaalf jaar muziek maak en ik van bij het begin ben blijven vasthouden aan het Nederlands. Daarin kan ik mijn persoonlijkheid het best uitdrukken. Onderweg ben ik héél veel met mijn kop tegen de muur gebotst. Vijf jaar geleden smeten gasten van mijn leeftijd nog pinten bier naar mijn kop, want ik was ‘die gast van Ketnet’, allesbehalve cool. Ik heb momenten gehad dat ik in mijn auto zat en dacht ‘waarom doe ik dit?’"

Waarom ja?

"Ik had een droom en wilde die niet door andere mensen kapot laten maken. Ik zie mij nog binnengaan bij de radiozenders met mijn demootje, volledig zelf betaald en keiveel tijd ingestoken. Waar leggen ze dat dan? Helemaal onderaan de stapel (zucht)… Onderweg waren er wel platenfirma’s die in mijn muziek wilden investeren, maar niet in het Nederlands. Daar bedankte ik dan vriendelijk voor. Ik heb niet de gemakkelijkste weg gekozen, maar ik heb volgehouden en ben trouw gebleven aan mezelf, waardoor het nu op de een of andere manier wél binnenkomt bij de mensen."

Is er ook een keerzijde van succes?

"(Denkt diep na). Goh, sowieso. Het is de voorbije jaren heel druk geweest, je bent niet veel thuis en dan is het moeilijk om privé dingen op te bouwen. Er zijn ook dingen die leeftijdsgenoten doen, maar die voor mij niet gaan. Ik drink graag een pintje, maar als ik ergens op café ga, moet ik niet op een tafel gaan dansen, want dan filmen ze het en staat het vervolgens op sociale media. Het voordeel is dat ik mijn thuisgemeente Deerlijk heb. Daar kan ik mezelf zijn, want iedereen kent mij er gewoon als Nielske."

En daar heeft iedereen toch al een selfie met jou.

"Dat ook (lacht). Maar daar gaat het niet over mijn job. Daar vragen ze of ik nog minivoetbal speel, hoe het met mijn broer is. Vanaf ik buiten Deerlijk ga, komen de mensen op mij af. Ik ben van nature heel sociaal, dus erg vind ik dat niet. Ik zie dat eigenlijk als een compliment. En omdat ik heel jong begonnen ben, heb ik dat allemaal wel een plaats kunnen geven. Die keerzijde weegt bijlange niet op tegenover wat ik mag doen vandaag. Je krijgt de kans om op plaatsen te komen waar je anders nooit zou komen. Zoiets maakt je rijker, ook in je persoonlijkheid. Ik ben heel blij met deze job. Dat vind ik een gigantisch geluk."

Je bent ook nog presentator en acteur. Welke van de drie leunt het dichtst tegen de echte Niels?

"Ik had nooit gedacht dat ik presentator zou worden. Dat is onderweg gebeurd. Acteur worden, draaide voor mij meer om eens in de Kampioenen te mogen meespelen. Ik denk dat het meeste Niels in de muziek zit, omdat ik schrijf over dingen die heel dicht bij mij staan. Waar ik wakker van lig, dingen die me blij maken of verdriet doen. In een tv-programma kan je wel laten voelen wat je grappig vindt bijvoorbeeld, maar niemand kan ooit het gevoel krijgen dat hij of zij mij helemaal kent. Met mijn muziek is dat anders. Ik heb dat gemerkt de laatste jaren. Er zijn mensen die troost vinden in mijn nummers en me mailen dat ze hun papa hebben begraven op ‘Hey Pa’. Of omgekeerd: mensen die trouwen op mijn muziek. Dat zijn de allercoolste complimenten, nog véél meer dan een meisje vertelt dat ze je knap vindt."

Wat mogen we jou nog wensen voor je 30ste?

"Een vol Sportpaleis (lacht)! Ik heb zelfs ooit gezegd: moest ik ongeneeslijk ziek zijn, dan zou ik al mijn geld gebruiken om het sportpaleis te vullen. Om maar te zeggen: het is écht mijn ultieme droom. Ik hoop zo hard dat het gaat lukken. En uiteraard ook een goede gezondheid."

Het concert Niels Destadsbader ‘Dertig’ vindt plaats op 31 oktober in het Antwerps Sportpaleis. Tickets zijn te verkrijgen via www.livenation.be of www.proximusgoformusic.be. Ticketprijzen variëren van 28,50 tot 47,54 euro, incl. servicekosten. Zijn tweede plaat, ‘Dertig’ komt uit op 31 mei.