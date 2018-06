Niels Destadsbader speelt extra concert in Sportpaleis Redactie

01 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Festivals en concerten Eén Sportpaleis volstaat niet langer voor Niels Destadsbader. De vraag om tickets is zo groot dat de zanger op 1 november een tweede show toevoegt.

"Ik sta hier zelf van te kijken", aldus het VTM-gezicht. "Bij de aankondiging van de eerste show heb ik drie dagen niet geslapen en drie keer per dag naar LiveNation gebeld om te zien er inderdaad wel mensen tickets kochten. Na een tijdje was ik er gerust in, maar vanaf morgen zal de stress weer sowieso toeslaan."

Wie Niels op 31 oktober of 1 november met zijn show ‘30’ aan de slag wil zien, kan voor kaartjes ­terecht bij www.teleticketservice.com