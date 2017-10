Nick Cave in het Sportpaleis: van een breekbare schoonheid Annelies Roebben

23u23 0 belga Festivals en concerten Intens en beklijvend. Zo kon je het concert dat Nick Cave vanavond in het Antwerpse Sportpaleis gaf, in twee woorden omschrijven. Maar niet enkel de nummers uit zijn nieuwe plaat, 'Skeleton Tree', waarbij een breekbare Cave het gemis van zijn zoon bezingt, lieten een verpletterende indruk na op de 17.000 fans.

Cave's jongste plaat kwam uit nadat hij zijn zoon verloor na een tragisch ongeval, waarbij de jongen van een klif viel in Brigthon - de woonplaats van de familie Cave. Ook vanavond in Antwerpen wisselde de 56 jarige Cave - op wie de tijd geen vat lijkt te hebben, wat er ook gebeurt - nummers uit die nieuwe plaat af met classics als 'Tupelo', 'The Weeping Song' en 'The Ship Song'. Dat zorgde voor twee zeer uiteenlopende hoogtepunten, vlak na elkaar in de set. Eerst 'I need you'. Van een breekbare schoonheid. "Nothing really matters when the one you love is gone", klonk het hartverscheurend.

Trance

Hoewel het grootste deel van 'Skeleton Tree' opgenomen werd na de dood van Cave's zoon, is toch iedereen er van overtuigd dat dit nummer over de tragische gebeurtenis gaat. De song wordt nu al een van de meest aangrijpende klaagzangen in de muziek genoemd. De zaal hapte naar adem. Maar Cave ging zonder moeite meteen over naar 'Red Right Hand'. Dat nummer bliksemde hij als een donderpreek de zaal in. Nick Cave haalde de bezeten predikant in zichzelf boven terwijl hij zichzelf én de zaal in een uitzinnige trance leek te brengen. Maar net zo goed kon er vervolgens ook een glimlach en een grapje vanaf. En zo ging het er eigenlijk het hele concert aan toe. Je werd van de ene emotie naar de andere geslingerd als een op hol geslagen rollercoaster.

Fysiek contact

Bij deze tournee gebeurt het wel vaker dat Cave fysiek contact zoekt met het publiek - meer dan hij dat ooit gedaan heeft. Hij dook zo waar tussen de fans, als was het om steun te zoeken. Op het einde van het concert zorgde die nood aan intimiteit zelfs voor behoorlijk wat chaos op het podium. Cave riep namelijk ook in Antwerpen de eerste rijen concertgangers bij hem. De samenzang tijdens het laatste nummer 'Push the sky away' ontaarde zowaar bijna in een sacraal schouwspel. Niet dat Cave het overigens nodig had om zo dicht bij zijn publiek te komen om intimiteit te creeëren. Ondanks de gigantische zalen waar hij momenteel in speelt, zorgde de manier waarop hij zijn nummers bracht er voor dat iedereen aan zijn lippen hing. Zonder twijfel een concert dat nog lang zal blijven nazinderen.