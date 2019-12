Na twee jaar weer in ons land: Dua Lipa komt naar het Sportpaleis TDS

02 december 2019

09u17

Bron: Live Nation 0 Festivals en concerten Fans van Dua Lipa (24), spits jullie oren: t wee jaar na haar concert in de Lotto Arena kondigt de Brits-Kosovaarse popzangeres haar terugkeer naar ons land aan. Ze houdt met haar Future Nostalgia Tour op zaterdag 2 mei halt in het Antwerpse Sportpaleis. Met de tournee stelt Dua haar langverwachte nieuwe plaat voor.

Ze werd al wereldberoemd met hits als ‘Be The One’, ‘New Rules’, ‘One Kiss’ en haar jongste single ‘Don’t Start Now’, maar toch is Dua Lipa nog lang niet van plan om een muzikale rustpauze in te lassen. Wel integendeel: op zaterdag 2 mei 2020 staat ze op de planken van het Antwerpse Sportpaleis, waar ze haar gloednieuwe album zal voorstellen.

“Wat ik met deze plaat wilde doen, was uit mijn comfortzone breken en mezelf uitdagen om muziek te maken die aanvoelt alsof het naast mijn favoriete klassieke popsongs kan staan, terwijl de nummers nog steeds fris en uniek en ‘van mij’ zijn”, zegt de zangeres. “Ik werd geïnspireerd door zoveel artiesten. Van Gwen Stefani en Madonna, over Moloko en Blondie, tot Outkast, om er maar een paar te noemen. ”

Tickets voor het concert in het Sportpaleis zijn beschikbaar vanaf vrijdag 6 december om 9u.