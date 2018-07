Milow krijgt GAS-boete na frisse duik met fans: "Onverantwoord" SD

27 juli 2018

07u05

Bron: Het Nieuwsblad 0 Festivals en concerten Milow (37) zorgde voor een onvergetelijk moment na zijn Sunset Concert bij het Q-Beach House. Samen met enkele enthousiaste fans dook de zanger - met kleren aan - de zee in. “Onverantwoord”, vond de politie, die Milow prompt een GAS-boete uitschreef.

Ruim 9.000 fans zijn woensdagavond afgezakt naar het strand van Oostende voor het Sunset Concert van Milow. Hij bracht er zijn grooste hits zoals 'Ayo Technology', 'You and Me', en 'Howling At The Moon'. “Mijn meest tropische nummers”, noemde Milow ze. “Een soundtrack voor deze mooie zonsondergang.”

En geïnspireerd door die tropische temperaturen, dacht Milow aan de broodnodige verkoeling. Tijdens zijn laatste nummer, 'Dance On The Ocean', deed hij zijn schoenen uit en riep hij: “Iedereen die mee wil zwemmen, kom maar mee.” Terwijl de band verder speelde, dook Milow vervolgens samen met honderden toeschouwers de zee in.

"Onverantwoord", vindt de politie. Na half zeven ’s avonds is het namelijk verboden om te zwemmen in zee, omdat er dan geen redders meer zijn. "Het is te gevaarlijk en bovendien onderschatten velen de kracht van de zee", vertelt politiecommissaris Carlo Smits aan Het Nieuwsblad. Bij Qmusic zitten ze dan ook verveeld met de zaak. Het filmpje van de duik werd gisteren van de site gehaald en Milow en Q-presentator Vincent Fierens mogen zich aan een GAS-boete verwachten. Omdat collega Sam De Bruyn slechts tot kniehoogte in het water ging, ontsnapt hij aan een boete. Ook de fans gaan vrijuit. “Wegens ­onmogelijk te identificeren.”

Ran straight into the North Sea after tonight’s gig, only the bravest followed my lead and jumped in with me 🤣🌊 @qmusic_be Een foto die is geplaatst door null (@milowofficial) op 25 jul 2018 om 23:24 CEST