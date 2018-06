Micha Marah gaat voor Schotse klassiekers SD

15 juni 2018

14u42 0 Festivals en concerten Micha Marah (64) trekt op 17 november naar het Sportpaleis met de muzikanten van Music Show Scotland. Om haar optreden te promoten kroop ze met enkele doedelzakspelers op het dak van het Sportpaleis.

"Mannekes, voor iemand met hoogtevrees gaat dit nog een paar stappen verder dan even uit je comfortzone stappen. Pas op, ik hou van uitdagingen, maar dit is wel heel hoog”, zei zangeres Micha Marah toen ze donderdag het dak beklom van het Antwerpse Sportpaleis. Aanleiding voor de stunt is de terugkeer van de grootste indoorpipeshow met een vernieuwd spektakel op 17 november naar het Sportpaleis.

"De Belgen houden van Music Show Scotland en speciaal voor onze talrijke fans doen we in Antwerpen iets unieks met Micha Marah", zegt de Nederlandse Music Show Scotland-bezieler Hans Beerten. "In de jaren negentig nam Micha vier albums op met Ierse en Keltische traditionals, muziek die nauw aansluit bij ons repertoire. We hebben onze stoute schoenen aangetrokken en Micha gebeld met de vraag of ze geen zin had om mee te doen en tot onze blijdschap was ze onmiddellijk gewonnen voor het idee.”

Micha Marah: “Ik kende het gezelschap van de YouTube-filmpjes, daardoor wist ik dat ze kwaliteit en authenticiteit, twee kernwaarden die ik zelf ook hoog in het vaandel draag, belangrijk vinden. Daarom heb ik met veel overtuiging 'ja' gezegd."

"Ik zal samen met Music Show Scotland enkele Schotse klassiekers te zingen. We zijn nog volop aan het kijken naar het repertoire, maar voor mij wordt dit een unieke ervaring. In september word ik 65 en van zo’n geschenk, zo’n unieke samenwerking, had ik alleen maar durven te dromen. Ook als ik daarvoor mijn hoogtevrees moet overwinnen en het dak van het Sportpaleis moet beklimmen, blijf ik het leuk vinden”, zegt Micha lachend.