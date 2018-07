Meteen 4 shows: Dimitri Vegas & Like Mike brengen magie van Tomorrowland naar Sportpaleis met 'Garden of Madness' SD

17 juli 2018

17u26 7 Festivals en concerten Eind december wordt het even terug zomer in Antwerpen, want Tomorrowland brengt samen met Dimitri Vegas & Like Mike de magie van het festival naar het Sportpaleis met ‘Garden of Madness’. Een gigantische indooreditie, waarbij het podium, de decoratie, de show en alle special effects in handen zijn van het Tomorrowland-team.

Deze zomer organiseren Tomorrowland en Dimitri Vegas & Like Mike voor de tweede keer een heel seizoen lang het succesvolle ‘Garden of Madness’ concept in Ibiza. Fans van over de hele wereld komen wekelijks samen in clubhotel Ushuaïa voor wat algemeen aanzien wordt als één van de meest waanzinnige avonden op het eiland. Het concept breidt uit en overwintert nu voor het eerst in het Sportpaleis.

Dimitri Vegas & Like Mike spelen een hoofdrol in de shows. De afgelopen vijf jaar brachten ze bijna 300.000 bezoekers uit heel Europa samen in de Antwerpse concerttempel met hun ‘Bringing the Madness’ concerten. De bijhorende aftermovies zijn inmiddels goed voor meer dan 100 miljoen views op YouTube.

Net als de voorbije jaren zullen Dimitri Vegas & Like Mike ook op deze eerste indooreditie van ‘Garden of Madness’ bijgestaan worden door een aantal nationale en internationale topnamen die later bekendgemaakt worden.

'Garden of Madness' komt op vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 december naar het Sportpaleis. Tickets zijn beschikbaar vanaf dinsdag 4 september om 10u via Live Nation.