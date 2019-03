Lost Frequencies LIVE: ticketverkoop Vorst van start Redactie

25 maart 2019

13u01 0

Voor Felix De Laet wordt 9 november het nieuwe hoogtepunt in zijn carrière. Dan staat de Brusselse dj achter Lost Frequencies met een volwaardige liveband in Vorst Nationaal, als onderdeel van zijn internationale tour die ook halt houdt in onder andere New York, Los Angeles, Washington, Amsterdam, Parijs, Berlijn en Milaan. Tickets voor de show in Vorst Nationaal zijn vanaf nu via deze link te koop.

“Ik ben superfier dat ik eindelijk zo’n grote show kan spelen in mijn achtertuin. Dit is the next level”, aldus Los Frequencies, die in 2017 al eens een eigen show had in de Lotto Arena. “Maar belangrijker vind ik dat ik het met hetzelfde team kan doen. Er komen livemuzikanten bij, maar verder neem ik alleen de mensen mee die ik vertrouw. Zij weten exact wat ik wil. Er verandert veel aan mijn show, maar met hen weet ik dat het minstens even goed wordt.”