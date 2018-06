Lilly Allen komt naar Brussel MVO

01 juni 2018

09u15 0 Festivals en concerten Lily Allen is terug met nieuwe muziek. Ze brengt haar vierde studioalbum ‘No Shame’ op 8 juni 2018 uit en stelt de plaat meteen ook live voor aan haar fans. Op 5 december doet ze dat in Ancienne Belgique.

Lily Allen brak in 2006 door met de single 'Smile'. Daarna beklom ze de Belgische hitlijsten met nummers als 'Fuck You' en 'The Fear'. Haar vurig temperament, grote mond en engagement doen de rest. Vandaag is ze mama geworden en zet ze zich met grote hartstocht in als anti-Brexit en anti-Trump activiste. Aan deze laatste droeg ze overigens haar herwerking van Rufus Wainwright’s 'Going To A Town' op. Vier jaar na haar derde plaat is Lily Allen terug met ‘No Shame’, geproduceerd in samenwerking met Mark Ronson.

De voorverkoop voor het concert start op vrijdag 8 juni om 10u.