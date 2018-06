Lil’Kleine op kinderfestivals? Ouders én organisatoren stellen zich vragen Wim Nijsten

05 juni 2018

07u00

Bron: Dag Allemaal 0 Festivals en concerten 'Drank En Drugs', da’s de bekendste hit van Lil'Kleine, binnenkort hoofdact op Pennenzakkenrock en andere kinderfestivals. Het expliciete taalgebruik van de Nederlandse rapper baart sommige ouders zorgen, en daar hebben de organisatoren alle begrip voor, zo zeggen ze in Dag Allemaal deze week.

Op 28 juni gaan opnieuw 25.000 kinderen tussen 8 en 14 jaar met hun klas uit de bol aan het Zilvermeer in Mol, waar voor de 24ste keer Pennenzakkenrock plaatsvindt. Op de affiche van het bekende kinderfestival staan ook dit jaar weer een pak van hun idolen, zoals de Ketnetband, Ghost Rockers, Laura Tesoro en ‘Steracteur’ Michiel De Meyer. Maar tussen deze onschuldige acts prijkt ook de Nederlandse rapper Lil’Kleine op de affiche.

Die werd twee jaar geleden beroemd met de hit ‘Drank En Drugs’. Niet meteen een stichtend voorbeeld voor kinderen en prille tieners, en laat dat nu net de doelgroep van Pennezakkenrock zijn. Een dag eerder staat dezelfde Lil’Kleine trouwens ook al op Pop­eiland, een te vergelijken festival in Wachtebeke. Meerdere ouders hebben dan ook al hun ongerustheid geuit over de aanwezigheid van de vuilbekkende rapper. Ze hopen dat de festivals voor de nodige omkadering zorgen. Zoals Ketnet dat begin dit jaar bijvoorbeeld deed tijdens ‘Het Gala Van De Gouden K’s’, waar die andere Nederlander Jebroer z’n monsterhit ‘Kind Van De ­Duivel’ bracht en daar enige kindvriendelijke toelichting bij gaf.

Niet de goedkoopste

Vraag is of zo’n omkadering ook mogelijk en wenselijk is op een muziekfestival als Pennenzakkenrock. "Wij hebben daar uitgebreid over gesproken toen we onze affiche ­samenstelden", zegt festivalcoördinator Peter Deceuster tegen Dag Allemaal. "Nederlandse rap is iets dat momenteel sterk leeft bij onze kinderen. Wij maakten de keuze om één van de rappers te kiezen - voor alle duidelijkheid zeker niet de goedkoopste! - van wie we weten dat hij niet schoffeert rond thema’s als racisme of vrouwonvriendelijkheid. Dat zijn geen waarden die Pennenzakkenrock wil aanmoedigen."

Drank en drugs dan wél?

