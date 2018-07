Kylie Minogue geeft in november intiem concert in Brussel MVO

23 juli 2018

08u00 0 Festivals en concerten Kylie Minogue bracht dit jaar haar nieuwe album 'Golden' uit. Dat kom ze nu voorstellen tijdens een Europese tournee, die haar dit najaar naar Brussel brengt.

Minogue kennen we van hits als 'I Should Be So Lucky', 'Where The Wild Roses Grow', 'Can’t Get You Out Of My Head', 'Come Into My World en 'I Believe in You'.

Met ‘Golden’ brengt Kylie een eerbetoon aan legendes uit Nashville, waar ze in samenwerking met Steve McEwan (Keith Urban) en Amy Wadge (Ed Sheeran) 12 nummers opnam. Op haar Belgische stop is de zangers in alle intimiteit aan het werk te zien in het Koninklijk Circus.

Kylie Minogue, Koninklijk Circus, Brussel, Doderdag 8 november 2018 – 20u. Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 27 juli om 10u via Proximus Go For Music: www.proximusgoformusic.be