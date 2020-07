KISS komt voor allerlaatste keer naar Sportpaleis Antwerpen TDS

20 juli 2020

11u23

Bron: Greenhouse Talent 22 Muziek De legendarische hardrockband KISS komt voor de allerlaatste keer naar ons land. Op 2 juni 2021 zakt de groep af naar het Sportpaleis in Antwerpen, waar ze met hits als ‘Detroit Rock City’, ‘Rock and Roll all Nite’ en ‘I Was Made For Lovin’ You’ het beste van zichzelf zullen geven.

Na een indrukwekkende carrière die ruim 45 jaar geleden in de Verenigde Staten van start ging, besloot KISS er in 2019 definitief een punt achter te zetten. Dat resulteerde in een ‘End of the Road’-tour met wereldwijd uitverkochte shows, maar omwille van het coronavirus werd beslist om het laatste deel van hun afscheidstournee uit te stellen. KISS kondigt nu de nieuwe data van de uitgestelde concerten aan en voegt ook nog enkele optredens in Europa toe.

“We kunnen niet wachten tot deze pandemie voorbij is en jullie allemaal veilig zijn”, laat frontman Gene Simmons weten. “We zijn van plan je wereld op zijn kop te zetten, als dat eenmaal veilig is. Voor jullie allemaal en voor ons. Tot dan in Europa!”

De ticketverkoop start nu vrijdag 24 juli om 10 uur via greenhousetalent.be.

LEES OOK:

Elton John stelt Europese najaarsconcerten uit: nieuwe data voor optredens Sportpaleis

Concerten kúnnen weer, maar wie begint eraan? “Eén op drie stoelen vullen: dat is gewoon niet rendabel”