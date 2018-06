Kerstmis valt vroeg dit jaar: Mariah Carey trekt naar Brussel met 'All I Want For Christmas'-tour MVO

04 juni 2018

10u57 4 Festivals en concerten Kerstmis valt iets vroeger dit jaar... Mariah Carey kondigt vandaag haar komst naar het Europese vasteland aan met haar ‘All I Want For Christmas is You’ tour. O p 14 december staat ze ook in ons land, in Vorst Nationaal.

Mariah verkocht niet minder dan 220 miljoen albums over de hele wereld en stond met maar liefst 18 singles in de Billboard Hot 100 (waarvan 17 zelfgeschreven nummers). Met haar stem die maar liefst vijf octaven aankan windt ze het publiek om haar vinger.

Twee jaar geleden annuleerde de zangeres nog een concert in ons land, in de nasleep van de aanslagen in Brussel. Toen vreesde Carey dat haar concert niet alleen een doelwit zou kunnen zijn voor terroristen, maar ook dat de werking van de luchthavens niet op punt stond, zodat ze niet verder zou kunnen reizen.

De ticketverkoop start op vrijdag 8 juni, om 10u, via Live Nation.