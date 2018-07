Jonge fan valt flauw op podium bij Chris Brown SD

19 juli 2018

20u01 1 Festivals en concerten Chris Brown (29) trad woensdagavond op in New Jersey met zijn Full Moon Tour en nodigde een jonge fan uit om op het podium te komen. Het jongetje was daar zo van onder de indruk dat hij flauwviel.

In het begin ging het nog goed. Terwijl Chris Brown zijn hit 'Loyal' zingt, danst de jongen voorzichtig mee en kijkt hij vol bewondering naar zijn grote idool. Maar wanneer Brown de jongen kort daarop ook nog een knuffel geeft, valt hij los in Chris z’n armen. De rapper twijfelt geen minuut en tilt de jongen op en geeft hem aan een beveiligingsagent.

Chris plaatste een video van het incident op Instagram. "Ik hou van mijn fans. Ik was echt wel eventjes bang. Dit kind is legendarisch”, schrijft hij erbij. Hoe het nu met het jongetje is, is niet bekend.

I LOVE MY FANS BRO❤️🙏🏽. I WAS SCARED FOR A SECOND😳💪🏽. THE KID IS LEGENDARY Een foto die is geplaatst door null (@chrisbrownofficial) op 19 jul 2018 om 07:19 CEST