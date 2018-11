Jade (14) van ‘The Voice Kids’ treedt op in het Sportpaleis voor Rode Neuzen XL SD

29 november 2018

07u20

Bron: Het Nieuwsblad 0 Festivals en concerten Jade De Rijcke mag na vrijdag alweer een item van haar bucketlist schrappen. De 14-jarige winnares van ‘The Voice Kids’ deelt het podium met Lil’ Kleine en Novastar op Rode Neuzen XL.

Dat de slotshow van Rode Neuzen Dag na de finale van ‘The Voice Kids’ valt, is een meevaller voor Jade De Rijcke uit Oostakker. Zij mag tijdens ­Rode Neuzen XL het ­podium op voor een uitverkocht Sportpaleis, goed voor 15.000 man. Jade was gisteren al volop aan het oefenen. “Ik heb wel zenuwen, maar ik laat dat niet zien. (lacht) Ik vind het tof, maar lig er ’s nachts niet van wakker. Op 14 jaar in het Sportpaleis: het is wel tof. Zondag word ik 15. En volgende vrijdag beginnen de examens”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Sinds haar overwinning in ‘The Voice Kids’ heeft Jade er een pak fans bij: ze ging op Instagram van 21.600 naar 37.900 volgers. “Ik krijg al die verzoeken niet gelezen, het zijn er te veel.” Morgenavond komen ­Jades mama en zus mee naar het Sportpaleis, papa blijft thuis. “Er waren geen ­tickets meer, dus past hij op de hond. Gelukkig kan hij het zien op tv.”