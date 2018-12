Glennis Grace in Lotto Arena met eerbetoon aan Whitney Houston MVO

07 december 2018

10u33 1 Festivals en concerten Op zaterdag 26 oktober 2019 staat de Nederlandse superster Glennis Grace in de Lotto Arena in Antwerpen met een eerbetoon aan haar idool Whitney Houston.

Tijdens het afgelopen seizoen van ‘America’s Got Talent’ kon de wereld kennismaken met de zangcapaciteiten van Glennis Grace. Ze blies er de jury, het publiek en de miljoenen tv-kijkers een eerste keer omver met haar indrukwekkende versie van de Whitney-classic ‘Run To You’ en de toon was meteen letterlijk gezet. De Nederlandse stootte later zelfs door tot in de finale.

Op zaterdag 26 oktober 2019 mag Lotto Arena Antwerpen zich opmaken voor dit vocale geweld. In de bijzondere ode ‘WHITNEY, a tribute by Glennis Grace’ brengt Glennis een variatie aan tijdloze wereldhits van deze legendarische artieste. Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de officiële ticketsites ticketkopen.eu en whitneytribute.be.