Geen grote VIP-zone voor Ed Sheeran op Werchter, want hij ziet dat niet zitten

25 juni 2018

Ed Sheeran (27) staat dit weekend solo op de festivalweide van Werchter. De jonge zanger is namelijk zo populair dat hij zo'n groot terrein best in zijn eentje kan vullen. Ondanks de grote belangstelling voor zijn shows, is hij tegen de verkoop van VIP-tickets, waardoor bepaalde fans meer voordelen krijgen tegenover anderen.

Zo komt het dat er, in tegenstelling tot bij events als Werchter Boutique, geen VIP-arrangementen beschikbaar zijn. Normale staanplaatsen kosten 75 euro, en daarmee mag je de hele wei aftrappen. Wél konden fans ervoor kiezen om een iets duurder tickets van 100 te kopen en zo toegang te krijgen tot het vak vlak voor het podium. Verder geldt de simpele regel: wie eerst komt, eerst maalt.

Sheeran heeft wel meer strenge regels die van kracht zijn tijdens zijn tour. Zo wordt er erg goed gecontroleerd of tickets niet zijn doorverkocht. Op zijn site raadt hij aan om naar elk concert je ticket, betaalbevestiging, creditcard én identiteitskaart mee te brengen. "Alle tickets die zijn doorverkocht via onofficiële sites zijn meteen ongeldig", luidt de boodschap. "Zo wordt er niemand in het zak gezet." Doorverkopen via officiële sites, zoals Twickets, mag dan weer wel.