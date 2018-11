Frontman Maxi Jazz brengt grootste Faithless-hits op ‘I Love the 90’s’ MVO

23 november 2018

10u01 0 Festivals en concerten De Hasseltse Ethias Arena maakt zich klaar voor een nieuw rondje ‘I Love the 90’s’ op zaterdag 13 april 2019. Vanaf deze week lossen de organisatoren elke vrijdag een nieuwe naam en de eerste die ze aankondigen is Faithless-frontman Maxi Jazz.

Met hun mix van triphop, hiphop, pop, club en progressive trance domineerde Faithless in de jaren negentig de internationale hitlijsten. In ’95 was het meteen raak met hun debuutsingle, ‘Salva Mea’ (‘Save Me’), een nummer dat meer dan 1.000.000 keer werd verkocht. Met ‘Insomnia’ (’96) en ‘God Is a DJ’ (’98) werd hun hitstatus bevestigd en speelde de band op de grootste festivals en in uitverkochte concertzalen, waaronder het Antwerps Sportpaleis.

“Maxi Jazz staat al jaren op ons verlanglijstje en eindelijk hebben we een agenda-match. Hij weet als geen ander hoe hij de massa moet bespelen en entertainen”, zegt organisator Kris Bloemen.

‘I love the 90’s – The party’ vindt op zaterdag 13 april plaats in de Hasseltse Ethias Arena. Voor tickets en meer info: www.ilovethe90s.be.