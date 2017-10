Foo Fighters komen naar het Sportpaleis (en Pinkpop) SPS

09u10 0 REUTERS Festivals en concerten Leuk concertnieuws op maandagochtend, want Foo Fighters komen op 11 juni 2018 naar het Sportpaleis in Antwerpen. De band rond Dave Grohl is ook de eerste headliner van Pinkpop in Nederland.

Foo Fighters brachten in september 'Concrete & Gold' uit, het negende studioalbum alweer voor de Amerikaanse supergroep. Het album kwam vrijwel overal ter wereld op nummer 1 binnen in de hitlijsten. "Het moest de grootst klinkende Foo Fighters plaat ooit worden. Een reusachtige rockplaat maar dan wel met Greg Kurstin’s gevoel voor melodie en arrangement… Alsof Motörhead een interpretatie geeft van Sgt. Pepper… of zoiets", aldus Dave Grohl.

Tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag 27 oktober om 9 uur via proximusgoformusic.be en kosten 55, 60 of 70 euro. De kaartverkoop voor Pinkpop start op zaterdag 24 februari 2018.